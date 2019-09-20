Общество

Полицейские провели для детей тематический флешмоб

В Псковской области воспитанники детского сада «Светлячок» стали участниками Всероссийской социальной кампании «Однозначно». Ребята из города Порхова вместе со стражами порядка повторили правила дорожной безопасности. Участники флешмоба призвали родителей оберегать маленьких участников дорожного движения. Обеспечение безопасности на дороге, а в особенности сохранение жизни и здоровья детей, – задача общая. И поэтому принимаемые меры в этом направлении должны быть едиными и согласованными, сообщили Псковской Ленте Новостей в управленим ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Совсем неважно, какое время года за окном. В любой сезонный период малыши с юных лет должны знать правила безопасного поведения. Именно поэтому в Порхов в гости к воспитанникам детского сада «Светлячок» пришли сотрудники областной и городской Госавтоинспекции, чтобы рассказать подопечным о Правилах дорожного движения в условиях осени. Полицейские объяснили дошкольникам правила перехода проезжей части, акцентировали их внимание на том, что на дороге нет места спешке и играм.

Малышам также напомнили о значениях и различиях дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Осторожно, дети», уточнили, для каких категорий участников дорожного движения они предназначены. Юные горожане, в свою очередь, рассказали, как нужно вести себя в салоне автомобиля в качестве пассажира и не мешать водителю. Очень важно использовать «специальные кресла для маленьких» и ремни безопасности. Организаторы встречи не забыли напомнить детям о роли световозвращающих элементов, особенно в темное время суток и дождливую погоду.

А в завершение, детвора создала инсталляцию из букв, призвав родителей-водителей правильно трактовать требования дорожных знаков и всегда помнить, что от них зависит жизнь несовершеннолетних пассажиров. На память об этом мероприятии сотрудники ГИБДД вручили детсадовцам раскраски по Правилам дорожного движения, предоставленные экспертным центром «Движение без опасности».