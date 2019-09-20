Общество

Первичная профсоюзная организация МП Пскова «Лифтомонтажсервис» примет участие в конкурсе «ПрофПрактики» в трех номинациях

Псковская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения выдвинула для участия в конкурсе «ПрофПрактики» первичную профсоюзную организацию МП города Пскова «Лифтмонтажсервис». Профсоюзная «первичка» предприятия поборется за победу сразу в трех номинациях. Первой является номинация «ПрофЗащита», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как отмечается в заявке, первичная профсоюзная организация «Лифтмонтажсервиса» с января текущего года ведет активную правозащитную деятельность по восстановлению на работе работников, предотвращению сокращений в коллективе и по сохранению предприятия. Так, в августе первичная профсоюзная организация обратилась в суд с исковым требованием о признании незаконным приказа об увольнении ряда сотрудников. Судебное решение состоялось в пользу работников: приказ был признан подлежащим отмене, восстановленные работники были допущены на рабочие места и приступили к выполнению своих обязанностей.

Также первичная профсоюзная организация МП города Пскова «Лифтмонтажсервис» будет представлена в номинации «ПрофСвет» - за активную работу культурно-массового характера, в частности, за организацию экскурсий для трудового коллектива предприятия.

А председатель первичной профсоюзной организации МП города Пскова «Лифтмонтажсервис» Ирина Никитина примет участие в конкурсе в номинации «ПрофОрг». «Ирина Анатольевна является активным участником профсоюзного движения. Ею организована и реализуется большая работа по правозащитной деятельности и социальному партнерству, по культурно-массовому направлению, обучению профсоюзного актива. Благодаря ее активной социальной позиции жизнь «первички» кипит. Поездки, встречи, мероприятия проводятся на постоянной основе», — отмечается в представлении.

Добавим, что заявки на участие в конкурсе «ПрофПрактики», который организован Псковским облсовпрофом, принимаются до 30 ноября включительно. Подробнее с номинациями и порядком представления члены профсоюзов Псковской области могут ознакомиться по ссылке.