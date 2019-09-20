Общество

Работников дошкольного образования Пскова поздравили с профессиональным праздником

В среду, 25 сентября, в Псковском Доме детского творчества прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню дошкольного работника. Поздравить заведующих детскими садами, воспитателей, нянь, музыкальных работников, логопедов, психологов пришли руководители города и области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Приветствуя участников, и. п. главы Пскова Елена Полонская подчеркнула значимость профессии педагога дошкольного образовательного учреждения. «Вы самые первые люди, которые заботятся о маленьких жителях нашего города, дарите им ласку, тепло, первые необходимые умения и навыки, делаете все для того, чтобы вырастить их здоровыми и сильными. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от вашей мудрости, терпения, внимания к внутреннему миру воспитанника. Мы уверены, что наши дети находятся в надежных руках», - обратилась Елена Полонская к работникам детских садов, поблагодарила их за сложный, ответственный труд и преданность выбранной профессии и вручила грамоты и ценные подарки.

«Наши дети и родители смотрят на вас, восхищаются, благодарны вам за каждую минуту вашего труда. Сил вам, терпения, семейного уюта, благополучия, благодарных воспитанников и понимающих родителей», - присоединилась к поздравлениям в адрес дошкольных педагогов уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Также с поздравительным словом выступила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Она поблагодарила воспитателей за их труд, профессионализм и пожелала им любви воспитанников, понимания родителей и дальнейших профессиональных успехов.

Подарком для работников дошкольных образовательных учреждений стал концерт детских творческих коллективов Пскова.

Отметим, общенациональный праздник - День воспитателя и всех дошкольных работников - отмечается в России 27 сентября. Праздник был учрежден в 2004 году по инициативе ряда российских педагогических изданий и поддержан авторами многих программ дошкольного образования, педагогами детских садов и родителями.