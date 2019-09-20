Общество

Ущерб за нарушение лесного законодательства взыскан приставами с жителя Бежаницкого района

Судебными приставами ОСП Островского и Пыталовского районов УФССП России по Псковской области взыскан ущерб, причиненный в результате преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, согласно вступившему в законную силу решению суда, гражданин должен был выплатить порядка 175 тысяч рублей в пользу Бежаницкого лесничества за незаконную рубку лесных насаждений. В судебном порядке должнику была предоставлена рассрочка для оплаты долга на 7 лет. Но должник требования ежемесячно оплачивать не менее 1 965 рублей не соблюдал.

Судебным приставом – исполнителем ОСП Островского и Пыталовского районов осуществлен выход в адрес должника, произведен арест имущества.

Принятых мер оказалось достаточно, должник пришел на прием и предоставил квитанцию об оплате на всю сумму задолженности вместе с исполнительским сбором в размере 11 тысяч рублей.