Общество

Замглавы администрации Пскова: В эксплуатацию нужно ввести около 6 школ по тысяче мест

В ближайшие годы городским властям нужно ввести в эксплуатацию около 6 школ. Причем в каждой должно быть не менее 1000 мест. Об этом 25 сентября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил заместитель главы администрации города, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов.

«Чтобы разрешить проблемы с перегрузкой школ, нам в ближайшие годы необходимо ввести в эксплуатацию около 6 школ. Причем в каждой должно быть не менее 1000 мест. У нас есть тысячная очередь из детей, которых нужно перевести из второй смены, - отметил Александр Коновалов. - Основная нагрузка - на Завеличье. Но, думаю, даже если там появятся еще 2 школы, включая запланированную, на улице Юбилейной, - это вряд ли спасет».

Замглавы администрации также подчеркнул, что необходимо сделать пристройку к Псковской средней общеобразовательной школе №24: «Сейчас эта школа перегружена».

«Кроме того, нам бы получить землю от Минобороны, и определенные шаги мы делаем в этом направлении. Чтобы в районе улиц Шестака и Доставалова построить образовательное учреждение на 1500 человек, тем самым - разгрузить Псковский педагогический комплекс. Также в проектах планировки Борисовичей есть еще одна школа-тысячник, за улицей Венской. Есть еще план по 12-у и 14-у микрорайону, на Запсковье. Там тоже планируется строительство школы. Главное, чтобы министерство образования приняло заявки, и нам выделили федеральные средства», - сказал Александр Коновалов.

Замглавы отметил, что все эти школы могут появиться до 2025 года: «Есть указ президента, что к 2025 году школы должны уйти от второй смены. Я считаю, что это очень правильно. Поскольку дети, которые так учатся, приходят домой к 8 вечера как выжатые лимоны, а еще - делать домашнее задание. Так невозможно впитывать знания».

Помимо этого, Александр Коновалов подчеркнул, что муниципалитет ежегодно тратит десятки миллионов на образование. Так, со слов замглавы, в 2016 году сумма достигла 30 миллионов рублей, в 2018 - 45 миллионов, а в 2019 - 57 миллионов.