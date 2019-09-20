Общество

Кукла Барби стала «гендерно-нейтральной»

Компания Mattel, производящая кукол Барби, выпустила «гендерно-нейтральную» линейку игрушек. Как пишет Лайф, об этом говорится в сюжете телеканала CNN. Задумка состоит в том, чтобы каждый ребенок смог сам для себя решить, кем он сегодня играет - куклой-девочкой или куклой-мальчиком.

В набор входят бесполая кукла, парик и два комплекта одежды - мужской и женский.

У Барби из новой серии Creatable World («Созидаемый мир») есть шесть вариантов оттенков кожи, азиатский, африканский и европейский тип внешности. У каждой куклы в наборе идут свои аксессуары и даже парик. А вот что игрушки «утратили» в процессе «эволюции», так это вторичные «половые признаки»: у новых Барби нет груди. Кроме того, исчезли привычные очертания фигуры - песочные часы: разница между талией и бедрами теперь выражена не так отчетливо, чтобы кукла могла примерить на себя мужскую и женскую роли.

Производители утверждают, что на Западе существовал огромный запрос на выпуск «гендерно-нейтральной» новинки. Над выпуском игрушки якобы работали специалисты по детской психологии, педагоги и представители родительского сообщества. Компания заявляет, что гордится своим «отказом от стереотипов».

Кстати, стоимость гендерно-нейтральной куклы - около 45 долларов.