Общество

Андрей Турчак: Данные геолокации о местонахождении людей должны использоваться только для поиска пропавших граждан

В первом чтении принят законопроект, позволяющий правоохранительным органам без судебного решения получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации во главе с Председателем палаты Валентиной Матвиенко, а также группа депутатов Государственной Думы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Совета Федерации, законопроект, в частности, предлагает обязать оператора связи предоставлять данные о мобильной геолокации абонента без решения суда для оперативного поиска пропавших людей. Для запроса будет достаточно мотивированного постановления одного из руководителей органов внутренних дел.

«Для нас всегда в приоритете безопасность персональных данных о человеке. Но когда чей-то близкий пропадает без вести, возникает вопрос, как это возможно в современном мире, в котором цифровые технологии открывают так много возможностей», - отметил один из авторов законопроекта, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«Технологии действительно позволяют избежать многих трагедий, таких как потеря человека. И чтобы законодательство всячески этому способствовало, его необходимо совершенствовать. Принятый сегодня в первом чтении законопроект как раз об этом», - заявил вице-спикер Совета Федерации.

Андрей Турчак подчеркнул, что на совести операторов связи и правоохранителей остается чистота соблюдения этого закона. «Нельзя допустить, чтобы прикрываясь им, данные о местонахождении людей использовались в других целях, кроме поиска пропавших», - добавил сенатор.

Согласно данным МВД России, ежегодно в стране пропадают около 120 тыс. человек, из которых порядка 45 тыс. - дети. В розыск объявляются около 60 тыс. человек. В удаленных и труднодоступных местах ежегодно пропадают около 20 тыс. человек. До 1 тыс. человек ежегодно погибают в лесу или иных труднодоступных местах.