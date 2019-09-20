Общество

Более 4 тыс деревьев посадят в рамках акции «Живи, лес!» в Псковской области

В Псковской области в пятницу, 27 сентября, пройдет мероприятие по посадке деревьев в рамках всероссийской акции «Живи, лес!». Планируется, что участие в нем примут более 40 человек, в том числе студенты ПсковГУ и общественники.

Местом проведения экологической акции станет участок Ваулиногорского лесничества, расположенный в 60 километрах от Пскова. Добровольцы посадят более 4 тыс саженцев на площади 1,3 га.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, экологический субботник «Живи, лес!» проводится по нацпроекту «Экология» и региональной программы «Сохранение лесов Псковской области». В его рамках в регионе уже прошли занятия о восстановлении и приумножении лесных богатств, о важности бережного отношения к природе среди младших и старших классов в Усвятской средней школе. В Великолукском лесничестве прошли запланированные на 17, 19 и 20 сентября мероприятия по уборке мусора на землях лесного фонда.

Напомним, в этом году в целях улучшения профилактической работы и сохранения лесов от огня было закуплено 11 новых лесопатрульных комплексов, 4 колесных трактора и 2 лесных плуга. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделено более 30 млн рублей.