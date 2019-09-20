Общество

Замглавы администрации Пскова: Руководитель школы должен быть хозяйственником, а не педагогом

Заместитель главы администрации города, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов поделился мнением, что руководитель образовательного учреждения должен быть больше хозяйственником, а не педагогом. Свою точку зрения Александр Коновалов озвучил 25 сентября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«В отношении территории школы № 19 (лицей «Развитие», - ред») я взял на себя общественную нагрузку. Я там гуляю с ребенком. И ситуацию, что на площади этой школы была автомастерская, мы искоренили, - отметил Александр Коновалов. - Руководство школы должно следить не только за помещениями учреждения, но и за прилегающей территорией. Возвращаемся к тому, что руководитель образовательного учреждения должен быть больше хозяйственником, а не педагогом».

Также замглавы администрации добавил, что удалось демонтировать и около 40 гаражей, располагающихся около лицея «Развитие»: Думаю, в ближайшее время там все уберут до конца. Надеюсь, управление городского хозяйства приведет до конца года все в порядок».