Общество

Александр Коновалов назвал первопричину проблем, связанных с медициной в псковских школах

Заместитель главы администрации города, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов рассказал, что основная причина, из-за которой в псковских школах возникают проблемы с медобслуживанием - недостаточно тесные взаимоотношения образовательных учреждений и органов здравоохранения. Об этом Александр Коновалов сообщил 25 сентября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«В псковских школах есть оснащенные медицинские кабинеты, а уровень взаимоотношения с органами здравоохранения нельзя сказать, что является обнадеживающим. Это сложная система коммутации. То в медкабинете - врач, который не все время работает, то - врач, который формально относится к своим обязанностям. Я лично с этим знаком. Моему ребенку стало плохо - он приходит в медкабинет, а там - врача нет, или говорят: "Иди домой". Меня такое как родителя очень возмущает, - отметил Александр Коновалов. - А все из-за того, что уровень подчинения образовательных учреждений и здравоохранения - разный. Здравоохранение у нас - региональное, а образовательные учреждения - муниципальные. Мы доводим медкабинеты до необходимых требований. Пытаемся эти кабинеты отдать региону, а регион бежит от этих кабинетов как от огня. Где-то - некого туда определить. Но в основном из-за того, что за это имущество придется отвечать».

Александр Коновалов добавил, что взаимоотношения между образовательными учреждениями и органами здравоохранения необходимо налаживать.