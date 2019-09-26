Общество

Администрация города Великие Луки поздравляет с Днем машиностроителя

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравляют работников и ветеранов машиностроительной отрасли с Днем машиностроителя.

«Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Современный машиностроительный комплекс страны – это прочный фундамент для технического перевооружения и инновационного развития всех иных секторов российской экономики.

Машиностроение является одной из ключевых отраслей промышленности нашего города, обеспечивая рост экономических показателей и улучшение состояния социальной сферы Великих Лук.

В нынешних непростых условиях экономических санкций, машиностроительные предприятия города эффективно решают задачи обеспечения качественного роста промышленного производства, наращивая производственные мощности, внедряя новые технологии, и с успехом участвуют в программе импортозамещения.

Все это – результат грамотных управленческих решений руководителей машиностроительных предприятий Великих Лук и добросовестной, слаженной работы их высококвалифицированных коллективов.

Во многом именно благодаря мастерству, профессионализму, ответственности и преданности своему делу великолукских машиностроителей в нашем городе наблюдается уверенный рост экономики и повышение уровня жизни наших горожан.

Дорогие работники и ветераны машиностроительного комплекса!

Примите слова глубочайшей признательности за ваш труд и верность профессии! Желаем вам дальнейших производственных успехов и достижений, реализации всех ваших планов, крепкого здоровья и благополучия! Пусть в ваших семьях царят добро и согласие! Счастья и мира всем вам!» - пишут в поздравлении.