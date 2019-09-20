Компания «Глэдис» приглашает производителей мебели за покупками в магазин «Мебельная фурнитура».
Как сообщил менеджер магазина, компания осуществляет бесплатную доставку по городу: «Мы сделали все для удобства сотрудничества с оптовыми и розничными покупателями. В одном месте можно купить все виды фурнитуры для мебели в гостиную, кухню, ванную и спальную комнаты - от систем выдвижных ящиков и газлифтов до фурнитуры для шкафов-купе и всех видов направляющих для выдвижных ящиков».
Ценовая политика магазина «Мебельная фурнитура» - оптимальные цены при высоком качестве товаров.
«Новинка осени в ассортименте магазина - торговая марка Artware®», - поделился менеджер магазина.
Торговая марка Artware® зарегистрирована в Испании, соответствует высоким стандартам качества, имеет гарантию 10 лет. Аrtware® производят высококачественные замочно-скобяные изделия (замки, защелки, цилиндры).
С продукцией данной торговой марки можно ознакомиться на сайте и в магазине.
Получить еще больше удовольствие от покупок позволят акции магазина:
Компания сотрудничает с поставщиками из Санкт-Петербурга и осуществляет бесплатную доставку любой мебельной фурнитуры из каталогов производителей Северной столицы под заказ. Также «Глэдис» всегда открыты для новых предложений по сотрудничеству с другими компаниями.
Уточнить наличие товара и цены можно по телефону: 8(953) 244-24-02.
Режим работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, суббота - с 10.00 до 16.00, воскресенье-выходной.
Магазин «Мебельная фурнитура» находится по адресу: город Псков, улица Леона Поземского, 108б.