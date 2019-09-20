Общество

Компания «Глэдис» приглашает производителей мебели за покупками

Компания «Глэдис» приглашает производителей мебели за покупками в магазин «Мебельная фурнитура».

Широчайший выбор мебельной фурнитуры впечатлит специалистов. Покупатели найдут здесь все необходимое: мойки и смесители для кухонных гарнитуров, плинтуса, вешалки, полкодержатели, самые разнообразные аксессуары для создания удобной и эргономичной мебели.

Как сообщил менеджер магазина, компания осуществляет бесплатную доставку по городу: «Мы сделали все для удобства сотрудничества с оптовыми и розничными покупателями. В одном месте можно купить все виды фурнитуры для мебели в гостиную, кухню, ванную и спальную комнаты - от систем выдвижных ящиков и газлифтов до фурнитуры для шкафов-купе и всех видов направляющих для выдвижных ящиков».

Ценовая политика магазина «Мебельная фурнитура» - оптимальные цены при высоком качестве товаров.

«Новинка осени в ассортименте магазина - торговая марка Artware®», - поделился менеджер магазина.

Торговая марка Artware® зарегистрирована в Испании, соответствует высоким стандартам качества, имеет гарантию 10 лет. Аrtware® производят высококачественные замочно-скобяные изделия (замки, защелки, цилиндры).

С продукцией данной торговой марки можно ознакомиться на сайте и в магазине.

Получить еще больше удовольствие от покупок позволят акции магазина:

по средам, с 10.00 - 19.00 при покупке от 500 рублей - скидка для всех покупателей 8%.

в день рождения при предъявлении документа (паспорт, водительское удостоверение) покупателю предоставляется скидка 10%. Акция действует за день до дня рождения, в день рождения и один день после.

для пенсионеров (при предъявлении пенсионного удостоверения) в будние дни с 10.00 до 19.00 действует скидка 3% на любую суммы покупки.

«Не нашли подходящего товара в наличии - сотрудники магазина оформят для вас персональный заказ. Кроме того, магазин может предоставить практически любые общепринятые коммерческие условия: отсрочки, доставки, образцы. Мы очень внимательно относимся к товарам, которые предлагаем нашим покупателям. Брак выявляется крайне редко, в таких случаях мы меняем заказ в полном объеме и без лишних разговоров, - рассказали Псковской Ленте Новостей в магазине. - К партнерам относимся по-партнерски, реагируем на вопросы быстро и рабочие моменты не перекладываем на плечи клиентов».

Компания сотрудничает с поставщиками из Санкт-Петербурга и осуществляет бесплатную доставку любой мебельной фурнитуры из каталогов производителей Северной столицы под заказ. Также «Глэдис» всегда открыты для новых предложений по сотрудничеству с другими компаниями.

Уточнить наличие товара и цены можно по телефону: 8(953) 244-24-02.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, суббота - с 10.00 до 16.00, воскресенье-выходной.

Магазин «Мебельная фурнитура» находится по адресу: город Псков, улица Леона Поземского, 108б.