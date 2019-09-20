Общество

В Пскове стартуют мероприятия крупномасштабных приграничных проектов программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия»

26 и 27 сентября в Пскове проходят мероприятия по реализации проектов прямого присуждения «Приграничные дороги» и «Реконструкция КПП «Терехова — Бурачки» программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на период 2014 — 2020 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

26 сентября в Пскове проходит информационный семинар. В мероприятии принимают участие партнеры проекта из Псковской области и Латвийской Республики, а также представители служб и ведомств, осуществляющих полномочия на пунктах пропуска на российско-латвийском участке государственной границы, представители консульства Латвийской Республики в Пскове, представители муниципальной власти, управляющие средств размещения и туроператоры.

Ведущий партнер проекта «Приграничные дороги» — комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области отвечает за реализацию основного инвестиционного мероприятия проекта — реконструкцию региональной дороги «Лавры — пограничный пункт пропуска Брунишево» — 4,2 км, так как в настоящее время часть дороги Лавры — граница с Латвией не имеет твердого асфальтового покрытия и движение по ней затруднено.

За реализацию проекта «Реконструкция КПП «Терехова — Бурачки» отвечает латвийский партнер ГАО «Государственное недвижимое имущество».

В рамках семинара партнеры представят основные цели и задачи проектов, ход реализации основных инвестиционных мероприятий на российской и латвийской стороне границы, а также возможности взаимодействия, улучшения информационной навигации на пунктах пропуска, распространения информации по вопросам пересечения государственной границы, провозу багажа, домашних питомцев и различных категорий товаров.

27 сентября в Пскове пройдут заседания рабочих групп по управлению проектами, партнеры обсудят вопросы реализации проектов в соответствии с требованиями программы, а также план совместных мероприятий и информационных кампаний по обе стороны границы.