Общество

Половина Пскова наблюдается в офтальмологической клинике «Визус» - Денис Брохман

Порядка 100 тысяч человек являются первичными пациентами офтальмологической клиники «Визус», которая успешно работает в Пскове уже 10 лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН директор многопрофильной клиники «Медика» и офтальмологической клиники «Визус» Денис Брохман.

«В нашей клинике только первичных 100 тысяч пациентов - пол-Пскова наблюдается у нас. Многие пациенты приходят к нам не один раз, поскольку та же близорукость - это заболевание, и наблюдаться нужно хотя бы раз в год», - отметил он.

Кроме того, клиника «Визус» проводит ежегодно более 2 тысяч операций. «В настоящее время наша клиника является локомотивом хирургии в Псковской области, даже с учетом деятельности государственных учреждений здравоохранения. Сегодня у нас есть все, что существует в мире диагностики: компьютерные томографы, которые "режут" глаз на слои, и "искусственный интеллект", который позволяет увидеть проекцию глаза и по сути является ассистентом хирурга на операции. Таких аппаратов не более 5 - 7 по России, только в ведущих институтах», - сообщил Денис Брохман.

Весь спектр возможной медпомощи оказывается и в многопрофильной клинике «Медика», которая по уровню оснащения превосходит многие госучреждения не только Пскова, но и Санкт-Петербурга. Здесь функционирует два операционных блока, в которых ежегодно проводится 600 операций.

Дорогостоящее оборудование, новые технологии и высокий уровень квалификации специалистов позволяют проводить операции амбулаторно: пациент идет домой в тот же день, что был прооперирован. Кроме того, значительно сокращается послеоперационный и реабилитационный период.

Добавим, что в день клиники «Визус» и «Медика» посещают 250 пациентов.