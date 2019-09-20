Общество

Изготовить кольчужное полотно и научиться писать по-славянски смогут псковичи на фестивале «Воевода Шуйский»

На фестивале «Воевода Шуйский» псковичи смогут принять участие не только в традиционных для этого праздника интерактивах, но и получить новые навыки. Например, на мастер-классы, которые проведут участники исторических клубов, гости фестиваля смогут изготовить кольчужное полотно и научиться писать по-славянски, сообщил организатор фестиваля Андрей Таскаев (Псковский молодежный центр) сегодня, 26 сентября, на пресс-конференции.

В субботу, 28 сентября, в 12.00 у стен Покровский башни состоится торжественное открытие праздника, в ходе которого сотрудники музея-заповедника дадут псковичам историческую справку о событиях, ставших поводом для фестиваля, который в этом году проводится при поддержке Псковской митрополии и Псковского объединенного музея-заповедника.

После этого пройдет дефиле исторического костюма, которое представят участники пяти реконструкторских клубов города, а затем пройдет боевка.

Впервые в рамках фестиваля будет организовано 3 бесплатных экскурсии с заходом в Покровскую башню. Время проведения экскурсий - 13.30, 14.30, 15.30.

Из других новинок фестиваля - два стрелецких клуба, которые прежде не участвовали в празднике. Стрельцы расскажут псковичам о себе и покажут, как стрелять из мушкетов.

Клубы реконструкции представят псковичам мастер-классы о культуре и быте тех лет, в частности, гости смогут заняться ткачеством, изготовлением кольчужного полотна и письмом на Славянском языке.

В 17.00 концертная программа завершится выступлением псковской фолк-группы «Вольный ветер». К 18.00 праздник завершится.