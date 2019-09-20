Общество

В честь Дня пожилого человека в Пскове пройдет ряд мерпориятий

Ряд мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, в Пскове откроют вечером уважения «От всей души с поклоном и любовью». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, эта встреча состоится в воскресенье, 29 сентября, в библиотеке микрорайона «Псковкирпич», в 15.00.

«Насыщенный концертами и праздничными программами день ожидается в сам праздник, 1 октября. В библиотеке "Родник" имени С. А. Золотцева в 14.00 начнется программа "Ваших лет золотые россыпи". Литературно-музыкальный вечер "Пусть будет теплой осень" ожидает посетителей библиотеки "Диалог" в 16:00. Праздничный вечер "Пусть будет теплой осень жизни!" откроет двери библиотеки имени И. Н. Григорьева в 17.00. Завершит день торжеств концерт Псковского русского народного хора "Псковщина - песня Отчая" в Доме офицеров в 18.30», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ОМСУ добавили, что библиотеки Централизованной библиотечной системы города Пскова также приглашают всех желающих посетить акцию-поздравление «Капелькой добра согреем душу» и выставку-просмотр «В гармонии с возрастом», которые пройдут 1 и 2 октября в часы работы библиотек.

Также 2 октября историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева проведет для желающих встречу с композитором, хормейстером и педагогом Татьяной Лаптевой. Она состоится в 16.00.

А 5 октября псковичей снова ожидают творческие подарки от коллективов города. В 16.00 в Городском культурном центре состоится праздничный концерт с участием народных коллективов «Радуга» и «Лада». Здесь же в 18.00 у псковичей элегантного возраста будет возможность открыть танцевальный сезон «Воскресным рандеву». В то же время в Летнем саду состоится танцевальный вечер в клубе «Рио-Рита».

Напомним, что День добра и уважения или Международный день пожилого человека ежегодно отмечается 1 октября. Традиция празднования зародилась в Скандинавии и распространилась в США в конце 1990 года. Россия присоединилась к мировому движению в 1992 году, после появления постановления Президиума Верховного Совета «О проблемах пожилых людей».