Общество

Денис Брохман: Частные клиники не конкурируют с госучреждениями здравоохранения, а дополняют их

Частные медицинские клиники не конкурируют с государственными учреждениями здравоохранения, а дополняют их. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН директор многопрофильной клиники «Медика» и офтальмологической клиники «Визус» Денис Брохман.

«Мы не противопоставляем себя госучреждениям, а, скорее, дополняем их. Есть определенный уровень медпомощи, который платная клиника может оказать по уровню платежеспособности населения, а госучреждение - нет. В то же время, есть виды помощи, которые возможны только силами госучреждений. Например, мы не берем острые случаи», - пояснил он, добавив, что у клиник «Визус» и «Медика» хорошие отношения и с городской, и с областной больницами: работа ведется в партнерстве.

Большим преимуществом Денис Брохман считает тот факт, что у пациента есть право выбора: идти в частную клинику или воспользоваться услугами бесплатной медицины. «Хирургические услуги в сфере офтальмологии в Псковской области оказываются только в областной больнице и в клинике «Визус». А там уже выбор за пациентом: ждать год операцию в больнице, упустив время и потеряв в качестве жизни, или же пойти в частную клинику, сэкономив время. Если он решает, что не может ждать, он выбирает нас, - пояснил он. - Благодаря короткому послеоперационному и реабилитационному периоду наш пациент может приступить к работе намного раньше».

«К сожалению, у нас тоже большие очереди, но, возможно, пациенты выбирают нас, зная, что мы решаем любые проблемы пациента, причем, на самом высоком уровне. У нас высокотехнологичное оборудование, оперблоки, оборудованные по последнему слову техники, наши врачи имеют высокий уровень подготовки. Пациент это видит и выбирает нас», - отметил директор клиник «Визус» и «Медика».