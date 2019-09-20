Общество

Никакой китайщины не будет на фестивале «Воевода Шуйский» - организаторы

Организатор фестиваля «Воевода Шуйский» Андрей Таскаев (Псковский молодежный центр) рассказал журналистам о предстоящей ремесленной ярмарке, которая пройдет у Покровской башни в рамках праздника. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции, посвященной предстоящему событию.

По его словам, на ярмарке не будет «никакой китайщины», все участники - из Пскова и Псковской области.

Кроме того, Андрей Таскаев сообщил, что псковичи смогут познакомиться с железными скульптурами, изготовленными содружеством изборских ремесленников (по принципу скульптур «Позитивной механики»).

Напомним, 28 сентября в Пскове, у Покровской башни, пройдет 4-й исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный 438-летию героической обороны Пскова от войск польского короля Стефана Батория.

Мероприятие проводит Псковский городской молодежный центр. Псково-Изборский объединенный музей-заповедник в качестве соорганизатора представит на празднике интерактивную площадку «Стрелецкая застава».

Фестиваль начнется в полдень с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома, по адресу: улица Свердлова, 1. Далее праздник продолжится на набережной реки Великой, у стен Покровской башни.

Псковичей и гостей города ждут реконструкция сражения, ремесленный двор, где обучат чеканке монет, резьбе по дереву, прядению нити, стрельбе из лука; концерты фолк-исполнителей, показательные выступления клубов исторической реконструкции, дефиле исторического костюма, экскурсии по Покровской башне и подземным ходам. У Покровского комплекса развернут работу 5 дворов: исторический, ремесленный, зрелищный, музыкальный и Сытный.