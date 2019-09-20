Общество

Стал известен бюджет проведения фестиваля «Воевода Шуйский»

Организатор фестиваля «Воевода Шуйский» Андрей Таскаев (Псковский молодежный центр) рассказал журналистом о размере бюджета проведения праздника в этом году на пресс-конференции, 26 сентября.

По словам организатора, у Псковского молодежного центра было заложено 10000 рублей на данное событие. Он признался, что одна из главных сложностей в проведении праздника «Воеводы Шуйского» - недостаточность финансирования.

«Спасибо, у нас есть партнеры, - подчеркнул Андрей Таскаев. - Парк Пушкина дает бесплатно сцену, фестиваль "Добрый рок" дает звуковую аппаратуру, баннер оплатил Алексей Севастьянов».