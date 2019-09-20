Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

На минувшей неделе президент Владимир Путин согласился на ремонт политической системы России - по крайней мере, так это было заявлено во всех ведущих федеральных масс-медиа.

Постоянные ведущие - главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко, а также присоединившийся к ним сегодня медиаменеджер Александр Машкарин будут обсуждать состояние политической системы в стране в целом и Псковской области в частности.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.