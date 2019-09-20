Общество

В следующем году фестиваль «Воевода Шуйский» поддержит Российское Военно-историческое общество

Фестиваль «Воевода Шуйский» в следующем году получит поддержку от Российского Военно-исторического общества, возглавляемого Александром Голышевым. Об этом сегодня, 26 сентября, на пресс-конференции, сообщил организатор фестиваля «Воевода Шуйский» Андрей Таскаев (Псковский городской молодежный центр).

По его словам, в этом году Общество уже помогает фестивалю тем, что привлекает своих участников к проведению праздника. В дальнейшем сотрудничество будет расширено.

Напомним, 28 сентября в Пскове, у Покровской башни, пройдет 4-й исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный 438-летию героической обороны Пскова от войск польского короля Стефана Батория.

Мероприятие проводит Псковский городской молодежный центр. Псково-Изборский объединенный музей-заповедник в качестве соорганизатора представит на празднике интерактивную площадку «Стрелецкая застава».

Фестиваль начнется в полдень с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома, по адресу: улица Свердлова, 1. Далее праздник продолжится на набережной реки Великой, у стен Покровской башни.

Псковичей и гостей города ждут реконструкция сражения, ремесленный двор, где обучат чеканке монет, резьбе по дереву, прядению нити, стрельбе из лука; концерты фолк-исполнителей, показательные выступления клубов исторической реконструкции, дефиле исторического костюма, экскурсии по Покровской башне и подземным ходам. У Покровского комплекса развернут работу 5 дворов: исторический, ремесленный, зрелищный, музыкальный и Сытный.