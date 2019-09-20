Общество

Региональная комиссия утвердила результаты конкурса «Лучшее поселение Псковской области»

В администрации региона состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором были определены победители регионального конкурса «Лучшее поселение Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, конкурс проводился в 3-х номинациях: «Красота, комфорт и порядок», «Самое здоровое поселение» и «Территория культуры». От муниципалитетов поступило более 40 заявок. По итогам оценки представленных документов, а также выездов комиссий в районы, для каждого поселения был сформирован персональный рейтинг, в соответствии с которым определялись сильнейшие.

«Я думаю, что впечатлений у тех, кто выезжал и оценивал поселения, осталось много. Все муниципалитеты готовились, все работали, все поселения хотят получить дополнительные средства в бюджеты, чтобы благоустраивать свои территории», — отметила во вступительном слове председатель «Совета муниципальных образований», глава Красногородского района Валентина Понизовская.

В номинации «Красота, комфорт и порядок» среди городских поселений первое место занял Себеж, второе место — Остров. Среди сельских поселений, численность населения в которых более 1,7 тыс человек, лучшей признана Переслегинская волость Великолукского района, второе место заняла Новосельская волость Струго-Красненского района. Среди сельских поселений с численностью населения менее 1,7 тыс человек в первой строчке рейтинга — Жижицкая волость Куньинского района, Болгатовская волость Опочецкого района — на второй.

«Самым здоровым поселением» комиссия признала Усвяты. Вторую строчку заняла Кунья. Среди сельских поселений с количеством жителей более 1,7 тыс человек грантовую поддержку получат Тямшанская волость Псковского района (1 место) и Лавровская волость Печорского района (2 место). Линовская волость Пыталовского района (1 место) и Выборская волость Новоржевского района (2 место) стали лучшими в категории поселений менее 1,7 тыс жителей.

В номинации «Территория культуры» среди городских поселений победителями признаны Струги Красные (1 место) и Гдов (2 место), среди сельских поселений с численностью более 1,7 тыс человек — Карамышевская волость Псковского района (1 место) и Круппская волость Печорского района (2 место). Среди небольших сельских поселений дополнительные возможности для благоустройства появятся у Велейской волости Пушкиногорского района (1 место) и Качановской волости Палкинского района (2 место).

Участники заседания утвердили список победителей единогласно.

Напомним, размер грантов для городских поселений за победу в областном конкурсе «Лучшее поселение Псковской области» составляет 1 млн рублей за первое место и 500 тысяч рублей — за второе. Для сельских поселений — 700 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. На финансирование проектов в областном бюджете заложены 10,5 млн рублей.

Цель конкурса «Лучшее поселение Псковской области», предложенного ранее депутатами Дубровенской волости Порховского района и поддержанного областными властями, — повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по улучшению социально-экономического развития территорий.