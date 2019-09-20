Общество

Врач должен заниматься делом, а не просиживанием штанов за бумажками - Денис Брохман

Врач должен заниматься делом, а не просиживанием штанов за бумажками. Такое мнение высказал на пресс-конференции директор многопрофильной клиники «Медика» и офтальмологической клиники «Визус» Денис Брохман, высказываясь по поводу путей решения кадрового вопроса в лечебных учреждениях - в первую очередь, государственных.

«Врачей больше не станет, поэтому надо наращивать эффективность их работы. Например, в госучреждениях они пишут кучу отчетов и прочих бумажек. Вместо того, чтобы по максимуму врача использовать в операционной, его используют как канцелярскую крысу. И зачастую бумажной работой занимаются ведущие хирурги. И это не только у нас в регионе. Такова система в стране в целом», - пояснил Денис Брохман.

«Врач должен заниматься делом, а никак не планерками, просиживанием штанов и политикой. Только своей профессией. То, что не нужно, от него должно быть отведено. Тогда проблемы с кадрами в здравоохранении не будет», - убежден он.

Кроме того, директор клиник «Медика» и «Визус» высказался за то, чтобы хороший врач, в частности, хирург, не был «привязан» к одному лечебному учреждению, а мог реализовывать свой талант на нескольких рабочих местах. «В мире серьезных хирургов к одному месту не "привязывают": они и лечат, и преподают. Если врач талантлив, он должен и в госучреждении работать, помогая пациентам в серьезных случаях, и в частных клиниках принимать, и преподавать, чтобы поддерживать свой мозг в работоспособном состоянии и передавать знания другим. У нас в стране зачастую такая система не работает. Это неправильно, никакой ревности быть не должно. Талантливый хирург должен развиваться», - отметил Денис Брохман, добавив, что в его клиниках работает 45 врачей, из них около 15 совмещают работу с госучреждениями.