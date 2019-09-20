Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Обувь для осенней непогоды
Кооперация производства и науки
и снова #Пушкинбал
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Телефон прямого эфира 56-73-72
все о текстильном ПЭТ
Дойная корова или опора?
Тёмная лошадка кому быть главой?
 
 
 
ещё Общество 20.09.2019 21:483 «Акценты» Донецкого: В ожидании мэра, скандал с «Ревизором» и поминки по «зебре» 26.09.2019 14:400 В следующем году фестиваль «Воевода Шуйский» поддержит Российское Военно-историческое общество 26.09.2019 14:350 Вице-спикер регионального парламента поможет жителям Юбилейной установить новый игровой городок 26.09.2019 14:330 Псковский «Горводоканал» устранил утечку у перекрестка Труда и Застенной 26.09.2019 14:320 Денис Брохман: Частные клиники не конкурируют с госучреждениями здравоохранения, а дополняют их 26.09.2019 14:160 Стал известен бюджет проведения фестиваля «Воевода Шуйский»
 
 
 
Самое популярное 26.09.2019 08:1121 Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой 23.09.2019 21:171 Стали известны подробности ДТП в Великолукском районе, где погиб ребенок 24.09.2019 09:0716 Отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока 23.09.2019 14:155 Во все микрорайоны Пскова 24 сентября тепло подадут одновременно 25.09.2019 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врач должен заниматься делом, а не просиживанием штанов за бумажками - Денис Брохман

26.09.2019 13:27|ПсковКомментариев: 0

Врач должен заниматься делом, а не просиживанием штанов за бумажками. Такое мнение высказал на пресс-конференции директор многопрофильной клиники «Медика» и офтальмологической клиники «Визус» Денис Брохман, высказываясь по поводу путей решения кадрового вопроса в лечебных учреждениях - в первую очередь, государственных.

«Врачей больше не станет, поэтому надо наращивать эффективность их работы. Например, в госучреждениях они пишут кучу отчетов и прочих бумажек. Вместо того, чтобы по максимуму врача использовать в операционной, его используют как канцелярскую крысу. И зачастую бумажной работой занимаются ведущие хирурги. И это не только у нас в регионе. Такова система в стране в целом», - пояснил Денис Брохман.

«Врач должен заниматься делом, а никак не планерками, просиживанием штанов и политикой. Только своей профессией. То, что не нужно, от него должно быть отведено. Тогда проблемы с кадрами в здравоохранении не будет», - убежден он.

Кроме того, директор клиник «Медика» и «Визус» высказался за то, чтобы хороший врач, в частности, хирург, не был «привязан» к одному лечебному учреждению, а мог реализовывать свой талант на нескольких рабочих местах. «В мире серьезных хирургов к одному месту не "привязывают": они и лечат, и преподают. Если врач талантлив, он должен и в госучреждении работать, помогая пациентам в серьезных случаях, и в частных клиниках принимать, и преподавать, чтобы поддерживать свой мозг в работоспособном состоянии и передавать знания другим. У нас в стране зачастую такая система не работает. Это неправильно, никакой ревности быть не должно. Талантливый хирург должен развиваться», - отметил Денис Брохман, добавив, что в его клиниках работает 45 врачей, из них около 15 совмещают работу с госучреждениями.

Теги: #медицина #врачи #здоровье #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 143 человека
26.09.2019, 14:410 В Гдовском районе прокуратура оштрафовала фирму, незаконно выращивающую радужную форель 26.09.2019, 14:400 В следующем году фестиваль «Воевода Шуйский» поддержит Российское Военно-историческое общество 26.09.2019, 14:350 Вице-спикер регионального парламента поможет жителям Юбилейной установить новый игровой городок 26.09.2019, 14:330 Псковский «Горводоканал» устранил утечку у перекрестка Труда и Застенной
26.09.2019, 14:320 Денис Брохман: Частные клиники не конкурируют с госучреждениями здравоохранения, а дополняют их 26.09.2019, 14:160 Стал известен бюджет проведения фестиваля «Воевода Шуйский» 26.09.2019, 14:152 Это сюрреализм какой-то - Ульяна Михайлова о возбуждении уголовного дела в ее отношении 26.09.2019, 14:050 Суд признал вину жительницы Дедовичского района, натравившей питбуля на сожителя
26.09.2019, 14:000 В Псковской области были задержаны подозреваемые в убийстве подмосковного депутата 26.09.2019, 13:511 «Лежачий полицейский» установили из-за ДТП на улице Никольской в Псковском районе 26.09.2019, 13:420 Компания «Глэдис» приглашает производителей мебели за покупками 26.09.2019, 13:300 Региональная комиссия утвердила результаты конкурса «Лучшее поселение Псковской области»
26.09.2019, 13:270 Врач должен заниматься делом, а не просиживанием штанов за бумажками - Денис Брохман 26.09.2019, 13:120 Умер экс-президент Франции Жак Ширак 26.09.2019, 13:090 В рамках расследования уголовного дела о присвоении денег облсовпрофа проведены обыски 26.09.2019, 13:080 «Экопром» продолжает работу по уточнению базы данных
26.09.2019, 13:060 В честь Дня пожилого человека в Пскове пройдет ряд мерпориятий 26.09.2019, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 26.09.2019, 12:570 Губернатор Михаил Ведерников поприветствовал участников культурологического марафона «Все грани Гранина» 26.09.2019, 12:550 Санкт- Петербургский театр комедии в октябре приезжает с гастролями в Псков
26.09.2019, 12:550 Никакой китайщины не будет на фестивале «Воевода Шуйский» - организаторы 26.09.2019, 12:500 Половина Пскова наблюдается в офтальмологической клинике «Визус» - Денис Брохман 26.09.2019, 12:420 Изготовить кольчужное полотно и научиться писать по-славянски смогут псковичи на фестивале «Воевода Шуйский» 26.09.2019, 12:290 Более 3,2 млн задолженностей перед бюджетом оплатили юрлица в Псковской области
26.09.2019, 12:150 В Пскове стартуют мероприятия крупномасштабных приграничных проектов программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» 26.09.2019, 11:550 За «пьяное» ДТП будут судить жителя Пскова 26.09.2019, 11:450 Депутаты Псковского областного Собрания встретились с представителями ОЖД 26.09.2019, 11:321 Что будет с пенсиями?
26.09.2019, 11:220 Военные комиссариаты обеспечат доступом в интернет за 145 млрд рублей 26.09.2019, 11:160 Определена организация, которая построит светофор на проспекте Энтузиастов в Пскове 26.09.2019, 11:140 Ретейлер X5 объявил о массовом закрытии гипермаркетов «Карусель» 26.09.2019, 11:070 «Неприниматели»: стартовала новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса
26.09.2019, 10:530 По семейным обстоятельствам: две кофточки с окнами на юг 26.09.2019, 10:470 В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах 26.09.2019, 10:440 Ветеран Латышского легиона СС стал фигурантом дела об оправдании карательных операций нацистов в Псковской области 26.09.2019, 10:415 Сити-менеджер Пскова: Нужно стремиться к тому, чтобы жильцы сами устанавливали температуру в доме
26.09.2019, 10:165 Пусть бегут неуклюже: хроника закрытия пешеходных переходов в Пскове 26.09.2019, 09:540 Божественную литургию в Троицком соборе в день Воздвижения Креста Господня сослужит митрополит Тихон 26.09.2019, 09:420 Саша Ветров выступит с концертом в псковском «ТИРе» 28 сентября 26.09.2019, 09:332 Эксперты назвали число сортирующих мусор россиян
26.09.2019, 09:142 С понедельника будет закрыт для движения участок улицы Кузнецкой в Пскове 26.09.2019, 09:100 Музей мостов откроется после переезда в центре Петербурга 26.09.2019, 09:040 Водитель «БМВ» совершил наезд на выскочившего на дорогу ребенка в Острове 26.09.2019, 08:570 83-летняя бабушка потерялась в гдовских лесах
26.09.2019, 08:370 Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках 26.09.2019, 08:230 В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом 26.09.2019, 08:120 Налог с криптовалют может появиться в России 26.09.2019, 08:1121 Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой
25.09.2019, 23:256 Отведенных денег не хватит - замглавы администрации Пскова о ремонте Детской музыкальной школы № 5 25.09.2019, 23:020 Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года 25.09.2019, 22:412 Александр Коновалов назвал первопричину проблем, связанных с медициной в псковских школах 25.09.2019, 22:190 Кукла Барби стала «гендерно-нейтральной»
25.09.2019, 21:530 Известная писательница встретилась с псковскими школьниками 25.09.2019, 21:340 Александр Коновалов: Учитывая закрытие «Ростка», сделать детсад на Кузнецкой - идеальное решение 25.09.2019, 21:340 Проект «Дорогою добра» стартовал при псковском храме Василия Великого 25.09.2019, 21:129 Замглавы администрации Пскова: Руководитель школы должен быть хозяйственником, а не педагогом
25.09.2019, 20:511 ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ 25.09.2019, 20:293 В ближайшее время планируется закрыть еще два пешеходных перехода в Пскове 25.09.2019, 20:080 Эта больная тема нам близка - псковские власти собираются строить по 1 - 2 школьных стадиона в год 25.09.2019, 19:470 «…Веселый сад, где вместе Флора и Помона» открывает для своих гостей музей-заповедник «Михайловское»
25.09.2019, 19:250 Замглавы администрации Пскова: В эксплуатацию нужно ввести около 6 школ по тысяче мест 25.09.2019, 19:140 Второй клубный концерт «Доброго рока» пройдет в клубе TIR 5 октября 25.09.2019, 18:540 Ущерб за нарушение лесного законодательства взыскан приставами с жителя Бежаницкого района 25.09.2019, 18:430 Полиция ведет розыск великолучанина, пропавшего после освобождения из мест лишения свободы
25.09.2019, 18:290 Первичная профсоюзная организация МП Пскова «Лифтомонтажсервис» примет участие в конкурсе «ПрофПрактики» в трех номинациях 25.09.2019, 18:160 Полицейские провели для детей тематический флешмоб 25.09.2019, 18:050 Как бесплатно проверить, находится ли квартира в залоге? 25.09.2019, 17:571 Более 4 тыс деревьев посадят в рамках акции «Живи, лес!» в Псковской области
25.09.2019, 17:560 От -3 до +14 градусов прогнозируют в Псковской области в четверг 25.09.2019, 17:453 Андрей Турчак: Данные геолокации о местонахождении людей должны использоваться только для поиска пропавших граждан 25.09.2019, 17:410 В Псковской области первоклассников посвятили в пешеходы 25.09.2019, 17:400 Индивидуальные предприниматели обязаны уплатить страховые взносы до 31 декабря
25.09.2019, 17:300 Одна из псковских организаций вышла на аукцион по строительству школы на Юбилейной 25.09.2019, 17:270 В Порхове задержан мужчина, пытавшийся похитить духи из магазина 25.09.2019, 17:180 Прослушивание чтецов на конкурс «Чернильница» состоится 9 октября 25.09.2019, 17:100 Работников дошкольного образования Пскова поздравили с профессиональным праздником
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.