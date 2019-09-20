Общество

Завтра зампрокурора Псковской области примет жителей Новосокольников

Заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко и руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры региона проведут прием жителей Новосокольников. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, встреча с местными жителями начнется в 27 сентября, в 12.00.

«Будет работать мобильная приемная прокурора области. Прием состоится в здании прокуратуры Новосокольнического района, расположенной в Новосокольниках, в доме № 24 на улице Тихмянова», - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что записаться на прием можно по телефонам: 8 (81144) 2-33-01 (прокуратура Новосокольнического района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).