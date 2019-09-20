Общество

В Совфеде перечислили основные проблемы программы эффективных контрактов в вузах

Во многих вузах эффективные контракты становятся инструментом влияния работодателя на работника, что ведет к социальной нестабильности преподавателей университетов, свидетельствуют данные проведенного Советом Федерации мониторинга, которые на «круглом столе» привела член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, сообщает «Парламентская газета».

Ирина Рукавишникова. Фото пресс-службы сенатора.

С 2012 года в системе высшего образования реализуется программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда, одной из целей которой является оптимизация заработной платы работников вузов. С 2018 года почти все вузы страны перешли на систему эффективных контрактов - трудовых договоров, где конкретизированы должностные обязанности работника, показатели и критерии оценки выполнения этих обязанностей (труда), увязанные с условиями оплаты труда.

Летом 2018 года в Совете Федерации провели мониторинг программы эффективных контрактов в вузах.

«Некоторые вузы, в основном вузы Москвы и Санкт-Петербурга, подходят к заключению таких контрактов эффективно и взвешенно. Во многих региональных вузах эффективный контракт нередко становится договором присоединения, где все условия определяет работодатель. Работникам приходится или присоединиться к этому договору на кабальных условиях, или отказаться», - отметила Рукавишникова, которая выступила модератором «круглого стола».

Серди основных проблем, с которыми сталкиваются работники вузов после внедрения программы эффективных контрактов, - это непонятные для них условия работы. Сначала с сотрудником вуза заключают трудовой контракт, а потом появляется план договорных работ, который берётся за основу его деятельности, что противоречит законодательству, привела пример сенатор.

Согласно итогам мониторинга, в качестве оценки эффективности сотрудников выступают такие критерии, как количество публикаций на иностранных языках и в иностранных изданиях, индекс цитируемости и привлечение денежных средств. Это не позволяет привлечь в вузы специалистов-практиков, отмечает Рукавишникова.

Кроме того, многие вузы заключают со своими сотрудниками эффективные контракты сроком на один год, что ведёт к социальной нестабильности.

«Мы не нашли хороших примеров показателей эффективности, касающихся преподавательской деятельности», - резюмировала сенатор.

Для решения этих проблем, как считают в Совете Федерации, необходимо, чтобы Минобрнауки выпустило рекомендации вузам о том, как использовать эффективные контракты без перегибов.