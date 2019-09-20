Общество

Псковский «Горводоканал» устранил утечку у перекрестка Труда и Застенной

Сотрудники МП Пскова «Горводоканал» устранили утечку у пересечения улиц Труда и Застенной. Такое сообщение появилось 26 сентября на страничке организации (@vdkpskov) в соцсети Instagram.

Источник: аккаунт предприятия, в соцсети Instagram

«Устранили утечку в районе улиц Труда и Застенной. Полный цикл работ в кратчайшие сроки: обнаружили, раскопали, заварили, закопали, восстановили благоустройство», - говорится в посте.

Напомним, у МП Пскова «Горводоканал» появилась страничка в соцсети Instagram. Такой аккаунт появился 18 сентября.