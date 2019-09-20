Общество

В День туризма псковичи смогут бесплатно посетить гастрономическую экскурсию

27 сентября в 10.00 начинает свою работу интерактивная площадка «Рыбница». Площадка находится у Рыбницкой башни Псковского кремля, у остановки автобуса №11, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В 12.00 стартует бесплатная пешая экскурсия «Ключи от Ольгина града» для всех желающих на «Рыбий торг». После экскурсии всех гостей ждет презентация-дегустация с угощением иван-чаем в 13.00.

Также среди всех гостей будут разыграны гастрономические сувениры и подарки от ремесленников.

Интерактивная площадка будет работать с 10.00 до 18.00 все выходные, инициатором мероприятия выступила «Рыбница в Выбутах».