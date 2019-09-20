Общество

Вице-спикер регионального парламента поможет жителям Юбилейной установить новый игровой городок

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин окажет помощь жителям домов №81, 85 и 85а по улице Юбилейной в Пскове и выделит необходимые средства на приобретение и установку нового детского игрового комплекса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, такое решение парламентарий принял после того, как граждане обратились в его приемную, попросив оказать содействие в установке детского городка на месте демонтированного.



Юрий Сорокин подчеркнул, что возьмет на себя все расходы: как по обустройству городка во дворе дома №81 на улице Юбилейной, так и по его дальнейшему техническому обслуживанию. Установка комплекса будет проведена уже в этом году, если позволят погодные условия.

Напомним, за счет средств парламентария во многих дворах Пскова установлены детские игровые комплексы, их обслуживание также проводится за счет депутата.