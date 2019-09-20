Общество

Ассоциация юристов проводит День бесплатной юридической помощи в Пскове

27 сентября Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат проводит «День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Ассоциации юристов, в этот день граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования по любому вопросу (за исключением коммерческих сделок и уголовного права). Отметим, что все консультации проводятся в порядке «живой очереди» предварительной записи не требуется.

Консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения. в том числе можно будет получить консультацию у судебного пристава. Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей», консультацию можно получить по адресу: Псков, улица Ленина дом 7 с 10.00 до 17.00. Прием так же будет организован в нотариальных конторах Псковской области.

Оказание бесплатной юридической помощи населению – одно из приоритетных направлений работы Ассоциации. Региональными отделениями Ассоциации за период с момента учреждения создано и консолидировано под эгидой Ассоциации более 700 общественных приемных и центров бесплатной юридической помощи. Ежеквартально в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциация проводит Единый день бесплатной юридической помощи, получивший еще в конце 2013 г. статус международного. Традиционно в этот день открываются более 1500 общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник во всех регионах России и ряде зарубежных стран, где граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию. В качестве консультантов в этот день выступают представители органов судебной, исполнительной и законодательной власти, адвокаты, нотариусы, представители юридического бизнеса, молодежного движения Ассоциации и профессорско-преподавательского состава вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров.

Ежегодно в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциации бесплатные консультации получают более 100 тыс. граждан России во всех регионах, а также в ряде зарубежных стран.

Дополнительная информация по телефону: (8112) 29 10 95