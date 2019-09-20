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Общество

Реально ли экономить на печати: советы владельцам принтеров

26.09.2019 17:23|ПсковКомментариев: 0

Практика показывает, что расходы на материалы, краски или тонеры, могут значительно сильнее бить по бюджету, чем покупка печатного оборудования. Однако есть несколько проверенных временем рекомендаций, которые позволят сэкономить, как владельцам домашних, так и офисных принтеров.

Приобрести МФУ с СНПЧ

Несмотря на то, что официально производители не спешат подтверждать эффективность СНПЧ, отзывы пользователей свидетельствуют, что с помощью этой системы можно снизить затраты на печать до 50 раз. Дополнительные плюсы – легкость повторной заправки, необходимость подключения всего один раз. Минусы – сложности с оперативной переноской МФУ или принтера. 

На этой страницы специализированного магазина INKSYSTEM вы сможете получить подробную информацию о моделях печатной техники с возможностью подключения системы бесперебойной подачи чернил и МФУ: https://www.inksystem.kz/all-in-one-ciss/.   

Использование неофициальных расходных материалов

Является, пожалуй, одним из важнейших факторов экономичной печати. Возвращаясь к СНПЧ, далеко не все модели устройств совместимы с этой технологией.

Многие принтеры не подразумевают использование неоригинальных картриджей, по крайней мере, без особой прошивки или замены чипов. Более хитрые методы борьбы с попытками сэкономить – блокировка оборудования после печати определенного количества листов или после установки неоригинальных картриджей. Многие принтеры перестают печатать, если у них заканчивается всего одна из красок.

Но даже если ваш в ваш принтер можно установить неоригинальный картридж или СНПЧ, и вы решились на использование «не рекомендуемых производителей методов», найдите проверенного поставщика, который устанавливает качественные элементы, гарантирует работоспособность техники и качество печати. 

Правильный выбор оборудования

Разумеется, на конечные траты на обслуживание техники влияет и то, как вы планируете ее использовать. Предварительно подумайте, что и в каком объеме вы будете печатать. Уточните производительность устройства на дистанции – сколько притер сможет выдавать листов в течение дня, недели, месяца. Заранее проверьте, сколько листов с текстом или изображениями реально напечатать с одним полностью заправленным картриджем.

Обратите внимание, что с каждым годом производители печатного оборудования разрабатывают новые схемы «стимуляции» пользователей для покупки только оригинальных расходных материалов. Нередко относительно дешевое оборудование новой модели в итоге окажется более дорогим в обслуживании из-за невозможности применять неофициальные расходные материалы.

Поэтому перед покупкой МФУ или принтера обязательно узнайте о том, как сложно его обслуживать, и реально ли это делать «не официальными» методами.   

Источник: Псковская Лента Новостей
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