Общество

В Псковской области активно проводится обучение предпенсионеров

В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение» службой занятости населения реализуется мероприятие «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Федеральным законом от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» бюджету Псковской области предусмотрены иные межбюджетные трансферты на организацию данного мероприятия в объеме 16646,4 тыс.рублей, софинансирование из областного бюджета составляет 876,6 тыс. рублей. Всего на реализацию мероприятия предусмотрено17 523,0 тыс. рублей.

Контрольный показатель по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста в 2019 году составляет 256 человек.

Профессиональное обучение, граждан предпенсионного возраста проводится в отношении лиц за 5 лет и менее до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Факт отнесения гражданина к категории «предпенсионеры», в соответствии с заключенным Соглашением, устанавливает Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации.

Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста организуется как для граждан, состоящих в трудовых отношениях так и незанятых граждан предпенсионного возраста. Финансовые средства бюджета на реализацию мероприятий по профессиональному обучению предоставляются на расходы, связанные с предоставлением гражданам предпенсионного возраста услуг по организации профессионального обучения: оплата образовательных услуг, оплата медицинского освидетельствования. Кроме того, в период профессионального обучения незанятому гражданину предпенсионного возраста ежемесячно выплачивается стипендия, равная величине минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», пропорционально периоду обучения (в календарных днях) (в 2019 году - 11280 руб.).

При организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста в Псковской области предусмотрено два механизма реализации мероприятия: возмещение затрат работодателю на организацию профессионального обучения работников предприятия или выдача образовательного сертификата гражданину предпенсионного возраста.

С целью реализации мероприятия в настоящее время заключены соглашения с 11 образовательными организациями о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам предпенсионного возраста услуг по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, с использованием образовательного сертификата и 7 договоров на возмещение затрат работодателю по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предпенсионного возраста.

Для организации профессионального обучения по образовательному сертификату в Банке образовательных программ для обучения граждан предпенсионного возраста в настоящее время находится около 700 образовательных программ, которые гражданин может выбрать для обучения.

Граждане предпенсионного возраста проходят переподготовку или повышение квалификации по специальностям (профессиям): социальный работник; бухучет и налогообложение; дошкольная педагогика и психология; кадровое делопроизводство и управление персоналом; кассир торгового зала (со знанием товароведения продовольственных и непродовольственных товаров и знанием программы: «1С: Управление торговлей 8»); младший воспитатель; охранник; водители различных категорий, специалист в сфере закупок;, массажист; парикмахер: портной; повар; маникюрша и многие другие. Продолжительность обучения - от 0,5 до 3 месяцев, средняя продолжительность обучения составляет 2,7 месяца.

Реализация мероприятия в регионе началась с 22.02.2019. По состоянию на 25.09.2019, направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 600 граждан предпенсионного возраста (234,4% контрольного показателя), сумма финансовых средств по заключенным договорам и образовательным сертификатам составила 17523,0 тыс. рублей. Приступили к обучению 485 граждан, завершили обучение 242 гражданина.

Прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования позволяет гражданам предпенсионного возраста сохранить занятость на предприятии (организации), дает возможность получить новую профессию, востребованную на рынке труда, или получить профессию, которая позволит содействовать самозанятости граждан предпенсионного возраста. Реализация мероприятия продолжится до 2024 года. В 2020 году планируется увеличение запланированной численности граждан предпенсионного возраста, направленных на профессиональное обучение, до 292 человек и увеличение финансирования мероприятия за счет федерального бюджета до 23 143,1 тыс. рублей.

Начиная с 2020 года, в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» будет организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы. Проектом предусмотрено направление на обучение 156 женщин, предусмотренный объем средств субсидии из федерального бюджета составит 8 868,3 тыс. рублей.