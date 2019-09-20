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Общество

Осужденных СИЗО-1 познакомили с Всероссийской общественной организацией «Общее дело»

26.09.2019 18:11|ПсковКомментариев: 0

В следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Псковской области осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию встретились с председателем общественной организации «Здоровый город» Дмитрием Дрозденко. Организовала мероприятие учитель физики и математики вечерней школы Наталья Афанасьева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала Наталья Афанасьева, в рамках встречи слушателей познакомили с Всероссийской общественной организацией «Общее дело», в которую входит инициативная группа граждан - представителей разных городов России, которые ведут просветительскую работу по профилактике здорового образа жизни.

После просмотра документального фильма «Незримый враг. Общее дело» осужденные обсудили сюжет фильма и пришли к выводу, что нравственная и моральная сторона воспитания начинается в семье, а поведенческие поступки родителей откладываются отпечатком на взрослеющих детей.

В заключение встречи слушатели поблагодарили Дмитрия Дрозденко за беседу, познавательный фильм и оживленную дискуссию по сюжету фильма.

Добавим, тематические встречи также прошли с несовершеннолетними учащимися учебно-консультационного пункта СИЗО-1 и осужденными женщинами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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