Общество

Николай Цискаридзе приехал в Псков и пообедал в местном ресторане

Российская звезда балета, Народный артист РФ Николай Цискаридзе находится в Пскове и пообедал сегодня, 26 сентября, в одном из псковских ресторанов. Как сообщается в Instagram-аккаунте ресторана «Пивной дом», артист трапезой и обслуживанием остался доволен.



Фото: Instagram ресторана «Пивной дом»

«Каждый раз, когда порог пересекает настоящая знаменитость, перехватывает дыхание и брови удивленно ползут вверх. Так случилось и в этот раз. Фото на память и теплые воспоминания будут греть нас этой осенью», - говорится в сопроводительной подписи к посту.