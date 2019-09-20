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Общество

На месте каждого спиленного в Пскове дерева собираются сажать новое

26.09.2019 21:26|ПсковКомментариев: 0

На заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Вопрос обсудили возможности сохранения зеленых насаждений на участке улицы Яна Фабрициуса, от улицы Металлистов до улицы Вокзальной. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, 26 сентября, помимо членов комитета, в заседании приняли участие и. п. главы Пскова Елена Полонская, глава администрации города Александр Братчиков и сотрудники профильных подразделений администрации.

«Решение об этом заседании комитета было принято накануне, 25 сентября, по итогам выездного рабочего совещания, которое прошло на улице Яна Фабрициуса, где уже начались дорожно-ремонтные работы», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в этом году на реконструкцию данной улицы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 64 миллионов 400 тысяч рублей, а в 2020 году на завершение данных работ муниципалитет получит еще 92 миллиона 700 тысяч рублей. В числе прочих работ планируется расширить эту магистральную улицу до полноценных четырех полос, что может повлечь за собой снос 163 деревьев.

«Открывая заседание, депутат Григорий Турчин напомнил, что члены комитета уже в третий раз будут рассматривать этот вопрос. Он также заметил, что на территории его избирательного округа, расположенного в центре города, за последние 10 лет было проведено несколько масштабных реконструкций общественных пространств. По его оценке, каждый раз при этом производился массовый спил деревьев, тогда как новых высаживалось взамен крайне мало», - подчеркнули в ведомстве.

Александр Братчиков не согласился с таким мнением и отметил, что, например, в ходе реконструкции улицы Свердлова и на участке возле «Акваполиса» в прошлом году появилось довольно много новых зеленых насаждений. Что же касается улицы Яна Фабрициуса, то в ходе работ по ее расширению часть деревьев сохранить не удастся, так как это будет противоречить существующим нормам.

В пресс-службе, отметили, что глава администрации города также подчеркнул: первоначально на улице Яна Фабрициуса планировалось пустить под снос большее количество зеленых насаждений, но после обсуждений и консультаций со специалистами их количество удалось свести к минимуму. При этом он предложил депутатам законодательно закрепить правило, согласно которому взамен каждого вырубленного дерева обязательно высаживалось бы новое в тех местах города, где это позволяют нормы.

«Мы не имеем права сорвать заключение контракта с подрядчиком: улице Яна Фабрициуса давно нужна реконструкция. И оставлять на ней старые деревья, которые уже через 2-3 года могут представлять угрозу для автомобилистов и пешеходов - тоже, мягко говоря, не лучший вариант. Мое предложение - разрешить спил, но обязательно с последующей компенсационной высадкой новых», - предложила Елена Полонская.

Большинство членов думского комитета по ЖКХ и благоустройству поддержало это предложение. Окончательное решение депутаты примут на 29-й сессии, которая состоится в пятницу, 27 сентября.

Теги: #ЖКХ #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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