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Псковские музыканты, выигравшие контракт с Universal Music, выпустили первый клип от нового проекта. ВИДЕО

Псковская группа «Йода» сняла свой первый клип, на песню «Матрешка». Как Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель проекта, саунд-продюсер кавер-группы «Drum&Jazz», выигравшей контракт с Universal Music, Игорь Колосов, клип появился в Сети 26 сентября.

Источник: Youtube-канал «Йода 4»

«Проект "Йода" - это я и Лиза (солистка «Drum&Jazz» Елизавета Степанова, - ред.). Песни и клипы этого проекта - полностью авторская работа. Новым клипом мы довольны, все очень нравится. Отсняли своими силами, с помощью друзей. Почти все актеры в нем - тоже наши друзья. Все локации - псковские. Многие о них даже не знают, - отметил Игорь Колосов. - Чтобы сделать такое видео - нужно около месяца конкретной работы: на идеи, подбор костюмов монтаж и так далее».

Кроме того, руководитель проекта добавил, что группа уже подготовила еще один клип и 7 песен: «Материал набирали год, записывались качественно, на профессиональных московских студиях. Когда выйдут следующие наши клип и сингл - будем смотреть по обстоятельствам».

Также Игорь Колосов добавил, что группа «Drum&Jazz» продолжает существовать как коммерческий проект. Со слов саунд-продюсера коллектива, кавер-группа до сих пор ведет переговоры с Universal Music, по поводу победы на всероссийский музыкальный конкурс уличных талантов «Street Stars» и приза - контракта с Universal Music.

«Возможно, по этому контракту, на один из треков «Drum&Jazz» что-то получится отснять в октябре или ноябре»,- заключил Игорь Колосов.

Напомним, в ноябре 2018 года псковская кавер-группа Drum&Jazz стала победителем всероссийского конкурса уличных музыкантов, шоу талантов Street Stars, проводимого соцсетью «ВКонтакте». В финале Елизавета Степанова исполнила с группой «Моя Мишель» одну из песен этой группы.