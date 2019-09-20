Общество

Псковская городская поликлиника ждет жителей на бесплатную вакцинацию против гриппа

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» проводит вакцинацию против гриппа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Обращаться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни - с понедельника по пятницу - можно:

- в поликлинику №1 (Псков, улица Кузнецкая, 19, кабинет №10, №12, с 8.00 до 16.00, телефон 66 - 53 - 29, 66 - 53 - 50, или к участковому терапевту, с 8 до 19 часов);

- в поликлинику №2: (Псков, улица Коммунальная, 23, кабинет №4, с 8.00 до 18.00, телефон регистратуры 56 - 96 - 98, или в отделение профилактики, с 8.00 до 15.30 часов).

- в поликлинику №3: (Псков, улица Индустриальная, 8, кабинет №7, с 8.00 до 18.00, кроме среды. В среду - с 8.00 до 14.00 или с 14.00 до 18.00 - в кабинете терапевта. А также - в кабинете №24 ежедневно с 8.00 до 12.00, телефон отделения профилактики - 53 - 62 - 14).

Кроме того, можно обратиться в офисы врача общей практики:

- Псков, Сиреневый бульвар, 9, с 9.00 до 12.00, телефон - 56 - 57 - 31;

- Псков, улица Николая Васильева, 83-А, с 8.00 до 13.00, телефон - 73 - 42 - 33, по расписанию работы врача общей практики;

- Псков, улица Киселева, 8, с 8.00 до 17.00, телефон регистратуры - 29 - 83 - 60, телефон процедурного кабинета -29 - 83 - 66;

- Псков, улица Алехина, 10, с 8.00 до 12.00, телефон - 75 - 00 - 89.

В субботу можно обращайтесь в поликлиники №1, 2, 3 к дежурному врачу-терапевту, с 8.00 до 14.00, или в отделение профилактики, с 8.00 до 13.00.

Также проводится выездная вакцинация на мобильном ФАПе, по субботам - с 10.00 до 15.00, по воскресеньям - с 10.00 до 14.00. График проведения выездной вакцинации обновляется еженедельно. Прививки проводятся бесплатно.

В ведомстве напомнили, что вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Возможна организация прививок по месту работы. Телефон для справок - 53 - 62 - 14 (отделение профилактики), телефон приемной главного врача - 53 - 49 - 42.