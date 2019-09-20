Общество

Представители муниципалитетов Псковской области обсудили вопросы реализации модели допобразования детей

В Пскове на базе Дома детства и юношества «Радуга» - регионального модельного центра дополнительного образования детей - состоялось совещание с руководителями муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, по вопросам реализации целевой модели развития системы дополнительного образования детей Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, на этом совещании, состоявшемся 26 сентября, затронули и вопросы внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории региона.

«В мероприятии приняли участие более 40 представителей из 24 муниципальных образований региона - руководители и специалисты учреждений дополнительного образования детей, руководители отделов и управлений образования районов», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что, в ходе совещания, специалисты Регионального модельного центра и регионального центра информационных технологий рассказали участникам совещания о мероприятиях по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Псковской области, а также о работе регионального Навигатора дополнительного образования. В рамках мероприятия специалисты Регионального модельного центра ответили на вопросы, возникающие при работе с муниципальным сегментом Навигатора. Совещание прошло в рамках мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».