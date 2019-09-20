Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Осенний марафон 2 - 30 сентября
и снова #Пушкинбал
Как уменьшить платежи за землю?
Кооперация производства и науки
Дом от А до Я
Проверьте дымоход и вентиляцию!
30 лет успеха
Обувь для осенней непогоды
Дойная корова или опора?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Тёмная лошадка кому быть главой?
все о текстильном ПЭТ
 
 
 
ещё Общество 20.09.2019 21:484 «Акценты» Донецкого: В ожидании мэра, скандал с «Ревизором» и поминки по «зебре» 27.09.2019 01:300 В Псковском облсобрании пообещали рассмотреть предложение о повышении безопасности на железнодорожных переездах 27.09.2019 01:090 В филиале РЖД выразили готовность рассмотреть заявки на обустройство доступных переходов через железнодорожные пути Псковской области 27.09.2019 00:430 Участники марафона «Все грани Гранина» поучаствуют в записи видеокниги 27.09.2019 00:180 Представители муниципалитетов Псковской области обсудили вопросы реализации модели допобразования детей 27.09.2019 00:040 На встрече облсобрания обсудили проблему парковки у псковского железнодорожного вокзала
 
 
 
Самое популярное 26.09.2019 08:1137 Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой 24.09.2019 09:0716 Отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока 25.09.2019 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове 26.09.2019 17:272 Николай Цискаридзе приехал в Псков и пообедал в местном ресторане 25.09.2019 20:294 В ближайшее время планируется закрыть еще два пешеходных перехода в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Участники марафона «Все грани Гранина» поучаствуют в записи видеокниги

27.09.2019 00:43|ПсковКомментариев: 0

Участники марафона «Все грани Гранина» могут поучаствовать в записи видеокниги «Мой лейтенант». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, торжественное открытие культурологического марафона «Все грани Гранина» состоялось в четверг, 26 сентября, в конференц-зале псковского спортивно-развлекательного парка «Простория».

«Для участия в видеокниге - на площадке фестиваля необходимо подойти к специализированному стенду, где волонтеры покажут определенный отрывок текста, который необходимо прочитать перед камерой. Итоговое видео будет размещено на официальном сайте проекта. На нем можно узнать и всю информацию о времени проведения кинопоказов, лекций и мастер-классов», - отметили в ведомстве.

Помимо этого, в администрации напомнили, что приветствие в адрес организаторов и участников фестиваля направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что для региона большая честь и гордость принимать у себя мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения писателя, киносценариста и общественного деятеля Даниила Гранина.

«Не сомневаюсь, что этот фестиваль усилиями участников и организаторов станет ярким событием культурной жизни всего Северо-Запада России и даст стимул читателям всех возрастов погрузиться в мир произведений знаменитого писателя», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что от лица Псковского областного Собрания депутатов со стартом мероприятия поздравил вице-спикер Виктор Остренко. Он отметил, что фестиваль - один из современных методов популяризации чтения и произведений отечественных писателей, а также поблагодарил организаторов культурологического марафона за прекрасную общественную инициативу.

«Наш фестиваль - знаковое событие, которое проходит в шести регионах страны. Псковская область стала четвертым субъектом РФ, который его принимает. В рамках фестиваля пройдет большое количество мероприятий, в том числе интерактивных. Здесь каждый желающий любого возраста может найти для себя что-нибудь интересное», - отметила во время открытия культурологического марафона заместитель председателя Российского книжного союза Елена Гребенева. Она также выразила благодарность администрации Псковской области и лично Главе региона Михаилу Ведерникову за помощь в организации мероприятия.

В ведомстве подчеркнули: Елена Гребенева рассказала, что на площадке культурологического марафона работает выставка с уникальными материалами о жизни писателя и произведениями учеников творческих вузов, дискуссионная площадка, на которой будут проводиться лекции о саморазвитии, личностном росте, о поиске своего призвания, а также пройдут показы фильмов по произведениям Даниила Гранина.

Напомним, культурологический марафон «Все грани Гранина» продлится в Пскове до 29 сентября. Мероприятие приурочено к Году Даниила Гранина, который своим указом объявил президент России Владимир Путин, и проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Известному писателю в 2019 году исполнилось бы 100 лет.

Теги: #администрация Псковской области #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 199 человек
27.09.2019, 01:300 В Псковском облсобрании пообещали рассмотреть предложение о повышении безопасности на железнодорожных переездах 27.09.2019, 01:090 В филиале РЖД выразили готовность рассмотреть заявки на обустройство доступных переходов через железнодорожные пути Псковской области 27.09.2019, 00:430 Участники марафона «Все грани Гранина» поучаствуют в записи видеокниги 27.09.2019, 00:180 Представители муниципалитетов Псковской области обсудили вопросы реализации модели допобразования детей
27.09.2019, 00:040 На встрече облсобрания обсудили проблему парковки у псковского железнодорожного вокзала 26.09.2019, 23:430 На заседании Софведа экс-губернатор Псковской области рассказал о перспективах российских цифровых технологий 26.09.2019, 23:412 «Дело Ульяны Михайловой». Что дальше? 26.09.2019, 23:200 В Пскове собираются реконструировать пассажирскую платформу на железнодорожном вокзале
26.09.2019, 23:050 Псковская городская поликлиника ждет жителей на бесплатную вакцинацию против гриппа 26.09.2019, 22:460 Уникальная интерактивная выставка, посвященная жизни и духовному подвигу архимандрита Алипия (Воронова), откроется в Печорах 26.09.2019, 22:361 Псковские музыканты, выигравшие контракт с Universal Music, выпустили первый клип от нового проекта. ВИДЕО 26.09.2019, 21:470 В Псковской области пройдут занятия школы по формированию лидерской команды талантливой молодежи
26.09.2019, 21:260 На месте каждого спиленного в Пскове дерева собираются сажать новое 26.09.2019, 21:070 Врачи рассказали, как избежать рака груди 26.09.2019, 20:490 На встрече с Псковским облсобранием руководство филиала РЖД высказалось о перспективе отмены Дня железнодорожника 26.09.2019, 20:270 В Пскове ищут местного жителя с татуировками волка и кольца
26.09.2019, 20:170 Экс-губернатор Псковской области предложил кабмину ввести налоговые льготы для производителей цифрового оборудования 26.09.2019, 20:071 В Псковском районе ремонтируют несколько участков дорожной сети. ФОТО 26.09.2019, 19:480 Завтра зампрокурора Псковской области примет жителей Новосокольников 26.09.2019, 19:470 США расширили санкции против России
26.09.2019, 19:270 Областные власти выразили готовность работать над введением дополнительных поездов для жителей Куньинского района 26.09.2019, 19:0711 Наталья Горбачева: Ульяна Михайлова должна сложить полномочия 26.09.2019, 18:510 На завтра в Псковской области прогнозируют небольшой дождь 26.09.2019, 18:311 РЖД: Совместить рабочие и пассажирские перевозки в Псковской области невозможно
26.09.2019, 18:202 Неубедительно и непонятно - экс-руководитель Псковоблсовпрофа об уголовном деле Ульяны Михайловой 26.09.2019, 18:110 Осужденных СИЗО-1 познакомили с Всероссийской общественной организацией «Общее дело» 26.09.2019, 17:510 Региональное Управление Росгвардии напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию  26.09.2019, 17:453 В Псковской области активно проводится обучение предпенсионеров
26.09.2019, 17:400 В начале октября завершается прием замечаний по результатам кадастровой оценки недвижимости в восьми регионах 26.09.2019, 17:340 «Дни РЖД» начались в Псковской области с рабочей встречи с депутатами 26.09.2019, 17:310 Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области по нацпроекту «Культура» 26.09.2019, 17:272 Николай Цискаридзе приехал в Псков и пообедал в местном ресторане
26.09.2019, 17:230 Реально ли экономить на печати: советы владельцам принтеров 26.09.2019, 17:2214 Член облсовпрофа о деле Ульяны Михайловой: Это просто шок 26.09.2019, 17:200 Ассоциация юристов проводит День бесплатной юридической помощи в Пскове 26.09.2019, 17:131 Во Франции опасаются загрязнения из-за пожара на химзаводе. ВИДЕО
26.09.2019, 17:060 На российский аналог «Википедии» намерены потратить почти 2 миллиарда рублей 26.09.2019, 16:470 Двое великолучан избили и ограбили мужчину 26.09.2019, 16:472 В Пскове мотоциклисту, насмерть сбившему 6-летнюю девочку, дали 4 года колонии 26.09.2019, 16:380 В Новоржевском районе полицейские повторно выявили опьянение у тракториста
26.09.2019, 16:340 Жительницу Плюсского района подозревают в незаконной регистрации украинцев 26.09.2019, 16:240 В Псковской области началось небольшое бабье лето 26.09.2019, 16:219 Нина Антипова о деле Ульяны Михайловой: Если это имело место быть, это явно превышение должностных полномочий 26.09.2019, 16:110 Псковские полицейские и волонтеры закрасили более 70 граффити с рекламой наркотиков
26.09.2019, 16:050 Медики назвали лучшие специи для сезона простуд 26.09.2019, 16:030 Бизнес-направление по работе с корпоративными клиентами банка «Открытие» в Петербурге возглавил Александр Деревягин 26.09.2019, 15:540 В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту хранения взрывчатых веществ 26.09.2019, 15:440 Попасть в тюрьму может великолучанка, укравшая мужскую куртку
26.09.2019, 15:410 В День туризма псковичи смогут бесплатно посетить гастрономическую экскурсию 26.09.2019, 15:412 Псковская полиция задержала подозреваемую в открытой краже кошелька у пенсионерки 26.09.2019, 15:390 Великолукские полицейские изъяли у жительницы Новосокольников N-метилэфедрон в крупном размере 26.09.2019, 15:331 30 лет холдинга «НПН». ЛОНГРИД
26.09.2019, 15:300 В Совфеде перечислили основные проблемы программы эффективных контрактов в вузах 26.09.2019, 15:180 Как уменьшить налоговые и арендные платежи за землю, рассказал псковичам эксперт 26.09.2019, 14:410 В Гдовском районе прокуратура оштрафовала фирму, незаконно выращивающую радужную форель 26.09.2019, 14:400 В следующем году фестиваль «Воевода Шуйский» поддержит Российское Военно-историческое общество
26.09.2019, 14:350 Вице-спикер регионального парламента поможет жителям Юбилейной установить новый игровой городок 26.09.2019, 14:330 Псковский «Горводоканал» устранил утечку у перекрестка Труда и Застенной 26.09.2019, 14:320 Денис Брохман: Частные клиники не конкурируют с госучреждениями здравоохранения, а дополняют их 26.09.2019, 14:160 Стал известен бюджет проведения фестиваля «Воевода Шуйский»
26.09.2019, 14:158 Это сюрреализм какой-то - Ульяна Михайлова о возбуждении уголовного дела в ее отношении 26.09.2019, 14:050 Суд признал вину жительницы Дедовичского района, натравившей питбуля на сожителя 26.09.2019, 14:000 В Псковской области были задержаны подозреваемые в убийстве подмосковного депутата 26.09.2019, 13:511 «Лежачий полицейский» установили из-за ДТП на улице Никольской в Псковском районе
26.09.2019, 13:420 Компания «Глэдис» приглашает производителей мебели за покупками 26.09.2019, 13:300 Региональная комиссия утвердила результаты конкурса «Лучшее поселение Псковской области» 26.09.2019, 13:270 Врачей больше не станет, поэтому надо наращивать эффективность их работы - Денис Брохман 26.09.2019, 13:120 Умер экс-президент Франции Жак Ширак
26.09.2019, 13:090 В рамках расследования уголовного дела о присвоении денег облсовпрофа проведены обыски 26.09.2019, 13:080 «Экопром» продолжает работу по уточнению базы данных 26.09.2019, 13:060 В честь Дня пожилого человека в Пскове пройдет ряд мерпориятий 26.09.2019, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
26.09.2019, 12:570 Губернатор Михаил Ведерников поприветствовал участников культурологического марафона «Все грани Гранина» 26.09.2019, 12:550 Санкт- Петербургский театр комедии в октябре приезжает с гастролями в Псков 26.09.2019, 12:550 Никакой китайщины не будет на фестивале «Воевода Шуйский» - организаторы 26.09.2019, 12:501 Порядка 100 тысяч человек наблюдается в офтальмологической клинике «Визус» - Денис Брохман
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.