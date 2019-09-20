Общество

Участники марафона «Все грани Гранина» поучаствуют в записи видеокниги

Участники марафона «Все грани Гранина» могут поучаствовать в записи видеокниги «Мой лейтенант». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, торжественное открытие культурологического марафона «Все грани Гранина» состоялось в четверг, 26 сентября, в конференц-зале псковского спортивно-развлекательного парка «Простория».

«Для участия в видеокниге - на площадке фестиваля необходимо подойти к специализированному стенду, где волонтеры покажут определенный отрывок текста, который необходимо прочитать перед камерой. Итоговое видео будет размещено на официальном сайте проекта. На нем можно узнать и всю информацию о времени проведения кинопоказов, лекций и мастер-классов», - отметили в ведомстве.

Помимо этого, в администрации напомнили, что приветствие в адрес организаторов и участников фестиваля направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что для региона большая честь и гордость принимать у себя мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения писателя, киносценариста и общественного деятеля Даниила Гранина.

«Не сомневаюсь, что этот фестиваль усилиями участников и организаторов станет ярким событием культурной жизни всего Северо-Запада России и даст стимул читателям всех возрастов погрузиться в мир произведений знаменитого писателя», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что от лица Псковского областного Собрания депутатов со стартом мероприятия поздравил вице-спикер Виктор Остренко. Он отметил, что фестиваль - один из современных методов популяризации чтения и произведений отечественных писателей, а также поблагодарил организаторов культурологического марафона за прекрасную общественную инициативу.

«Наш фестиваль - знаковое событие, которое проходит в шести регионах страны. Псковская область стала четвертым субъектом РФ, который его принимает. В рамках фестиваля пройдет большое количество мероприятий, в том числе интерактивных. Здесь каждый желающий любого возраста может найти для себя что-нибудь интересное», - отметила во время открытия культурологического марафона заместитель председателя Российского книжного союза Елена Гребенева. Она также выразила благодарность администрации Псковской области и лично Главе региона Михаилу Ведерникову за помощь в организации мероприятия.

В ведомстве подчеркнули: Елена Гребенева рассказала, что на площадке культурологического марафона работает выставка с уникальными материалами о жизни писателя и произведениями учеников творческих вузов, дискуссионная площадка, на которой будут проводиться лекции о саморазвитии, личностном росте, о поиске своего призвания, а также пройдут показы фильмов по произведениям Даниила Гранина.

Напомним, культурологический марафон «Все грани Гранина» продлится в Пскове до 29 сентября. Мероприятие приурочено к Году Даниила Гранина, который своим указом объявил президент России Владимир Путин, и проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Известному писателю в 2019 году исполнилось бы 100 лет.