Общество

В Псковском облсобрании пообещали рассмотреть предложение о повышении безопасности на железнодорожных переездах

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов пообещал, что региональный парламент рассмотрит предложение о повышении безопасности на железнодорожных переездах. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания, об Александр Котов сообщил 26 сентября, в ответ на просьбу представителей Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», озвученную на рабочей встрече депутатов и руководства филиала.

«По статистической информации, большая часть несчастных случаев связана с нарушением водителями правил дорожного движения. Поэтому представители Октябрьской железной дороги обратились к депутатам с просьбой, чтобы последние, общаясь со своими избирателями, проводили профилактическую работу в этом направлении, а также рассмотрели возможность подготовки законодательной инициативы об ужесточении наказания за нарушения на железнодорожных переездах»,- отметили в пресс-службе.

«Мы внимательно рассмотрим ваше предложение, и думаю, сможем также привлечь Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России, чтобы обратиться в федеральные органы власти не от одного субъекта, а от нескольких регионов сразу», - заверил Александр Котов.