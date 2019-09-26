Общество

В Псковском молодежном центре пройдет кастинг на главную роль в фильме о подростках

Псковский городской молодёжный центр приглашает псковичей принять участие в кастинге на главную роль в полнометражном художественном фильме о молодежи. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении, кастинг состоится 2 октября, с 17.00 до 21.00, в доме № 15 по улице Максима Горького в Пскове.

«К участию приглашаются мальчики и юноши 11 - 16 лет. Съемки фильма запланированы на лето 2020 года. Кастинг проведет режиссер фильма Наталья Постовалова - выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров (Москва)», - отметили в учреждении.