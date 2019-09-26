Общество

Сегодня в Пскове пройдет исторический праздник «Воеводы Шуйского». ПРОГРАММА

Сегодня в Пскове состоится исторический праздник «Воеводы Шуйского». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре, 28 сентября фестиваль, посвященный истории обороны города от войск польского правителя Стефана Батория, состоится с 12.00 до 18.00 у Покровской башни.

«В 12.00 праздник начнется с заупокойной литии у храма Рождества и Покрова Богородицы от пролома (улица Свердлова,1), посвященной всем погибшим при легендарной обороне Пскова от войск Стефана Батория в 1581 - 1582 годы. Параллельно откроются ремесленные ряды, 5 лагерей реконструкторов и 2 лагеря псковских стрельцов. Также начнет работу таверна "Покровская башня" со средневековой кухней», - отметили в учреждении.

Кроме того, в Псковском городском молодежном центре в 12.30 состоится торжественное открытие праздника, где дадут историческую справу об обороне Пскова от войск Стефана Батория (1581 -1582 годы) . В 13.00 начнется показ исторического костюма X - XVII веков от клубов исторической реконструкции и начнут работу суличные и лучные тиры. В 13.30 пройдут показательные бои с комментариями. Участвуют члены псковских клубов исторической реконструкции «Усадьба», «Плесков-град», «Орден», «Нормандия» и «Чертог Раса».

С 14.00 начинаются мастер-классы:

- КИРиФ «Плесков-град» - возможность померить доспехи, фотографирование с доспехами и оружием, фехтование на тренировочных мечах (тямбарах) под руководством профессиональных бойцов-реконструкторов;

- Музей-заповедник - музейная площадка «Стрелецкая застава»;

- КИР «Нормандия» - изготовление кольчужного полотна;

- КИРиФ «Орден» - допросная изба с палачом, мастер-классы по изготовлению обережных кукол и фехтованию (алебарда, сабля, спортивный меч);

- КИР «Усадьба» - ремесло Древнего Пскова (прядение, ткачество, культура древнего Пскова, письменность, игры).

Кроме того, в 13.30, 14.40 и 14.30 пройдут экскурсии по Покровскому комплексу (с заходом в Покровскую башню). Экскурсии по предварительной записи.

В 15.00 начнется концерт, где выступят: детский ансамбль Дома детского творчества, коллектив колледжа искусств «Очелье», 2-й курс театрального отделения, группа «ТриА». Завершит концерт фолк-группа «Вольный Ветер», в 17.00.

В 17.30 состоится завершающий бой реконструкторов «стенка на стенку».