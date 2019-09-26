Общество

В Псковском колледже искусств открыли выставку «Пленэр 2019»

Работы студентов специальностей «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» представили на выставке «Пленэр 2019» в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении, выставка проходит в коридоре третьего этажа дома № 5 по улице Набат.

«На выставке представлены работы, сделанные студентами во время прохождения пленэрной практики под руководством преподавателей Константина Зинина, Зои Ган, Ольги Устиновой», - отметили в учреждении.

В Псковском колледже искусств также добавили, что пейзажи и зарисовки выполнены в различных материалах и техниках, по-разному передающих пленэрные впечатления, природные состояния, освещение, свето-воздушную перспективу. Кроме того, в экспозицию включены этюды и наброски, сделанные студентами сверх программы в самостоятельных путешествиях не только по России, но и за рубежом.

«По мнению преподавателей, пленэрная практика - это важный личный опыт, который пригодится молодому художнику в дальнейшей творческой деятельности», - заключили в учреждении.