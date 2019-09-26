Общество

В Псковском гуманитарном лицее готовятся к укладке футбольного газона

В Псковском гуманитарном лицее, расположенного на улице Ленина, 10, начались работы по подготовке основания под укладку искусственного футбольного газона. Об этом в своем аккаунте в соцсети Instagram сообщил заместитель главы администрации города, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов.

Источник: instagram-аккаунт Александра Коновалова

«Средства на подготовку основания и укладку футбольного покрытия выделил муниципалитет, а сам футбольный газон был передан городу Российским футбольным союзом, безвозмездно», - говорится в сообщении.

Кроме того, Александр Коновалов добавил, что на этом футбольном газоне смогут заниматься не только учащиеся школы, но и воспитанники учреждений системы дополнительного образования спортивной направленности.