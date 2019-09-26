Общество

Сироту из Великих Лук вновь внесли в список нуждающихся в жилье

Сироту из Великих Лук, ошибочно лишенного права на полагающееся жилье, вновь включили в список нуждающихся в жилое помещение. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук, этот обратившийся молодой человек относился к категории лиц, оставшихся без попечения родителей, о защите его жилищных прав.

«В ходе проверки, установлено, что в 2014 году молодой человек был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите­лей, и претендовал на жилое помещение, в связи с установлением факта невозможности проживания в занимаемом жилом помещении. Так как площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, меньше установленной администра­цией Великих Лук учетной нормы площади жилого помещения», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре добавили, что в текущем году решением жилищной комиссии Псковской области молодой человек исключен из данного списка, так как с 2015 года проживает в другом жилом помещении, факт невозможности проживания в котором в настоящее время не может быть установлен в связи с достижением 23-летнего возраста.

«Вместе с тем, жилое помещение, было предоставлено сироте, в рам­ках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах». Площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, также осталось меньше установленной учетной нормы площади жилого помещения», - подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что переселение молодого человека было вынужденной мерой, направленной на обеспечение его безопасного проживания, фактически основания включения его в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, не изменились.

Так, прокурор города обратился в суд за восстановлением нарушенного права на получение жилья.

«Псковский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил - признал право на обеспечение жилым помещением по договору найма специализированного жилого помещения и обязал комитет по социальной защите Псковской области включить молодого человека в список детей-сирот и детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями», - заключили в ведомстве.