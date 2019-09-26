Общество

РПЦ оценила идею о легализации многоженства в России

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе высказался по поводу предложения легализовать многоженство в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отметил он, в христианстве неприемлима идея многоженства.

«Для нас моногамия ассоциируется с уважением как роли мужчины, так и роли женщины и признанием их равного достоинства в браке», - объяснил Кипшидзе.

Он также отметил, что, вероятно, инициатива не относится к общей позиции всей мусульманской общины.