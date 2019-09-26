Общество

Изменения законодательства обсудили псковские налоговики и представители областной Торгово-промышленной палаты

Межведомственный семинар на тему «Изменение законодательства в 2019-2020 гг. Опыт и проблемы выполнения» прошел в Гдове с участием представителей Торгово-промышленной палаты региона и Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, на семинаре обсуждались вопросы о предстоящей переоценке объектов недвижимости и земельных участков, а также изменениям законодательства в 2019 и 2020 г., которые касаются начисления имущественных налогов физических лиц, в том числе по транспортному налогу.

Кроме того, заместитель начальника отдела камеральных проверок № 3 Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Игорь Михайлин рассказал о порядке и сроках уплаты налога и авансовых платежей по налогу на имущество организаций.

Также в ходе мероприятия участники обсудили основные ошибки, которые допускают налогоплательщики во время заполнении платежных документов, что является причиной отнесения обязательных налоговых платежей в разряд «невыясненных поступлений».

Как отметил Игорь Михайлин, упростить процедуру заполнения платежных документов при перечислении денежных средств в уплату налоговых платежей, а также минимизировать число ошибок позволит электронный сервис ФНС России.

Сервис «Уплата налогов, страховых взносов», который находится в разделах «Индивидуальным предпринимателям» и «Юридическим лицам», разделен на две вкладки: «Уплата за себя» и «Уплата за третье лицо». Сервис позволит сформировать платежные документы, а налогоплательщикам оплатить налоги в режиме онлайн через один из банков партнеров ФНС России.