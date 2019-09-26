Общество

Эксперты выяснили среднюю зарплату инженера-энергетика в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-энергетиков в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, инженер-энергетик в Пскове в среднем получает 49 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге -

69 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 54 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск - 49 000 рублей, Ленинградская область - 59 000 рублей в месяц.