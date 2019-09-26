Общество

Прокуратура Псковской области инициирует упрощение декларационной кампании для сельских депутатов

Прокурором области Сергеем Беловым в областное Собрание депутатов внесен проект закона, упрощающий декларационную кампанию для сельских депутатов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, предлагается внести изменения в статью 1.1 закона Псковской области «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Псковской области, и лицами, замещающими государственные должности Псковской области, гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в расположенных на территории Псковской области муниципальных образованиях, и лицами, замещающими данные муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Законопроект разработан в целях приведения названного закона Псковской области в соответствие со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В указанную статью Федеральным законом от 26.07.2019 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» внесены соответствующие изменения, вступившие в силу 6 августа 2019 года.

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В настоящее время депутаты представительных органов сельских поселений, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, как и остальные лица, замещающие муниципальные должности, должны предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супругов) и несовершеннолетних детей за каждый предшествующий год.

После принятия законопроекта, внесенного прокурором области, сельские депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, будут предоставлять губернатору области указанные сведения лишь в случае совершения сделок по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Согласно законопроекту, в случае не совершения вышеуказанных сделок депутаты будут сообщать об этом губернатору области путем направления письменного уведомления в управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

Рассмотрение законопроекта предполагается на ближайшей сессии областного Собрания депутатов после обсуждения на заседаниях профильных комитетов Собрания.

Напомним, соответствующие поправки в закон «О противодействии коррупции» внес в нижнюю палату парламента вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Принятый закон освобождает работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений от обязанности собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года они не совершали крупных покупок. Речь идет о сумме, превышающей общий доход депутата и членов его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Говоря о необходимости внесения изменений в действующий порядок декларирования, Турчак ранее обратил внимание, что большинство сельских депутатов на непостоянной основе - это сельские учителя, врачи, соцработники, которые получают доход по основному месту работы. Для них процедура сбора необходимых для декларирования справок является довольно сложной и затратной.