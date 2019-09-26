Общество

В Великих Луках начаты работы по строительству нового храма

В Великих Луках начаты работы по строительству нового храма на старом кладбище Коломенское (Успенское). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, старинный некрополь много лет зарастал травой и стал местом прогулок собак. По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия теперь здесь появится храм Успения Божией Матери.

Интересно, что святыню возведут на тот месте, где в 20 веке уже была церковь, но в 1946 году на глазах горожан ее снесли танками. Настоятелем будущего храма назначен отец Иоанн. Как рассказал отец Иоанн, перед тем как начать строительство, место было исследовано, чтобы фундамент не возвели на могилах.

Будущая церковь будет с одним куполом и колокольней. Кроме того, обустроят и всю территорию кладбища. Строительство ведется на средства спонсоров и пожертвования.