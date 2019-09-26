Общество

7,5 млн рублей возместит в бюджет бывший директор великолукского предприятия-банкрота

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в результате преступных действий бывшего директора ООО «ЭльВира» у предприятия образовалась налоговая задолженность в размере более 7,5 миллионов рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, по данному факту в отношении бывшего директора организации возбуждено уголовное дело, которое по заявлению подсудимого прекращено в суде в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть по основанию, не являющемуся реабилитирующим.

Имевшее задолженность по налогам и сборам ООО «ЭльВира» прекратило свое существование и исключено из реестра юридических лиц.

Вместе с тем, в результате сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб в особо-крупном размере.

В этой связи прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, с бывшего директора ООО «ЭльВира».

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчика возложены обязанности по возмещению в бюджет суммы причиненного государству ущерба.

Судебной коллегией по гражданским делам Псковского областного суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города.